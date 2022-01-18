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- Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başladı
Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başladı
- DHA
- 18.01.2022 - 08:54
- Güncelleme : 18.01.2022 - 09:50
Yurt içindeki terör mensuplarını yok etmek için hayata geçirilen Eren Operasyonları devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, operasyona ilişkin bilgi verdi.
EREN KIŞ-16 ŞEHİT JANDARMA BİNBAŞI ADİL KARAGÖZ OPERASYONU
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, halen kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla, Bingöl'de 'Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu' başlatıldı.
Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başladı ViDEO
960 PERSONEL GÖREVDE
Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 960 personel görev aldı.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.