Eren Kış-6 Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 1 askerimiz şehit düştü.

Türkiye'nin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Tunceli'nin Ovacık kırsalında bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda biri teslim, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

JANDARMAMIZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Mehmetçiğimiz, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla şehidimiz için başsağlığı diledi.

Soylu, paylaşımda, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman jandarmamız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.