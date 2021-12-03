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    Eren Kış-6 Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

    Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 1 askerimiz şehit düştü.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 18:13
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    Eren Kış-6 Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

    Türkiye'nin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor...

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Tunceli'nin Ovacık kırsalında bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda biri teslim, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    JANDARMAMIZ ŞEHİT DÜŞTÜ

    Operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Mehmetçiğimiz, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

    BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla şehidimiz için  başsağlığı diledi.

    Soylu, paylaşımda, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman jandarmamız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Eren Kış-6 Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu #1

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