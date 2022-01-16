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    Erganispor ile Licespor maçında kavga: 10 futbolcu yaralandı

    Diyarbakır Süper Amatör B Grubu'nda liderlik mücadelesini veren Erganispor ile Licespor arasında oynanan maçta çıkan kavgada 10 sporcu yaralandı.
    • DHA
    • 16.01.2022 - 02:17
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 02:20
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    Erganispor ile Licespor maçında kavga: 10 futbolcu yaralandı

    Diyarbakır'ın Ergani İlçe Stadyumu'nda oynanan Süper Amatör B Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Erganispor ile Licespor maçının 48'inci dakikasında iki futbolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    MA TATİL OLDU, SAHA KARIŞTI

    Hakemin maçı tatil etmesiyle diğer futbolcularda kavgaya dahil oldu. Saha bir anda karıştı. Yöneticilerinde müdahil olduğu kavgayı polis güçlükle sonlandırdı.

    Erganispor ile Licespor maçında kavga: 10 futbolcu yaralandı #1

    10 FUTBOLCU YARALANDI

    Kavgada iki takımdan 10 futbolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

    Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

     

     

    Erganispor ile Licespor maçında kavga: 10 futbolcu yaralandı #2

    Erganispor ile Licespor maçında kavga: 10 futbolcu yaralandı #3

    Erganispor ile Licespor maçında kavga: 10 futbolcu yaralandı #4

    Erganispor ile Licespor maçında kavga: 10 futbolcu yaralandı #5


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