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    Ergene Nehri'ndeki taşkın riski için kırmızı alarm verildi

    Trakya'da etkili olan son yağışlar ve eriyen kar suları Ergene Nehri için verilen alarmı turuncudan kırmızıya çevirdi.
    • AA
    • 04.02.2021 - 11:57
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    Ergene Nehri'ndeki taşkın riski için kırmızı alarm verildi

    Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından, Ergene Nehri'nde debi arttı.

    Devlet Su İşleri (DSİ), nehirdeki taşkın riskinin artması ile alarm durumunu "turuncu"dan "kırmızı"ya yükseltti.

    Nehrin debisi düne göre 83 metreküp/saniye artışla saniyede 404 metreküp akışa çıktı.

    Ergene Nehri ndeki taşkın riski için kırmızı alarm verildi #1

    TARIM ARAZİLERİ TEHLİKEDE

    Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.

    Nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle nehre yakın tarım arazileri de suyla doldu.

    PAVLİ PANAYIR ALANI SULAR ALTINDA

    Nehrin taşması sonucu Kırklareli'ne bağlı Pehlivanköy ilçesinde bulunan "Pavli Panayır Alanı"da su altında kaldı, taşkın suları panayır alanındaki sosyal tesislere girdi.

    Ergene Nehri ndeki taşkın riski için kırmızı alarm verildi #2

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