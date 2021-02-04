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Ergene Nehri'ndeki taşkın riski için kırmızı alarm verildi

Ergene Nehri'ndeki taşkın riski için kırmızı alarm verildi

Trakya'da etkili olan son yağışlar ve eriyen kar suları Ergene Nehri için verilen alarmı turuncudan kırmızıya çevirdi.