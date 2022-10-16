Evlat edindiği oğlunu 2014 yılındaki maden faciasında kaybeden gözü yaşlı anne Bartın'daki maden faciasına ilişkin, "Kazayı duyduktan sonra ciğerlerim paramparça oldu, tüylerim ürperdi. dedi.

Bartın'da yaşanan maden faciası acıları tazeledi...

Karaman Ermenek'te özel linyit kömürü madeninde 28 Ekim 2014'te su baskınının ardından mahsur kalan 18 işçinin cansız bedenlerine faciadan 38 gün sonra ulaşılmıştı.

Maden kazasının ardından, "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" ifadesi tüm ülkeyi yasa boğmuştu.

Ailelerin acılarına ortak oldular

Bartın'da 14 Ekim akşamı yaşanan maden faciasının acısına, Ermenekli madencilerin ailesi de ortak oldu.

Evlat edindikleri İsa Gözbaşı'yı Ermenek'teki maden kazasında kaybeden ve arama kurtarma çalışmaları sırasında "Su çabuk boşaltılsın." diyerek toprağı elleriyle kazarken çekilen görüntüsüyle hafızalara kazınan Nazmiye Gözbaşı yaşananları hiçbir zaman unutmadıklarını, oğullarını hatıralarıyla yaşattıklarını söyledi.

"Ciğerlerim paramparça oldu"

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamayı duyunca çok üzüldüklerini belirten 72 yaşındaki Gözbaşı, "Kazayı televizyonda duyduktan sonra ciğerlerim paramparça oldu, tüylerim ürperdi. İsa'mın öldüğü gün aklıma geldi. Ölüm acısı zor. Allah'ım kimselere bu acıları yaşatmasın. 'İsa'mı kurtarabilir miyim' diye ellerimle boruları kazdım, 'Suları boşaltabilir miyim' diye çabaladım da oğlumu çıkaramadım. Ölenlere Allah'ım rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Allah'ım onları Peygamber Efendimize komşu eylesin. 41 ölü. Çok zor." diye konuştu.

Ermenekli madencilerin aileleri Bartın'daki acıya ortak oldu VİDEO



"Herkese ağlama diyorum ama ağlanmaz mı?"

Ermenek'teki madende oğlu Hüseyin Çolak'ı kaybeden 74 yaşındaki Seyide Çolak, Amasra'daki kazayı yakınlarından duyduğunu ve ağlamaya başladığını dile getirdi. Çolak, "Yüce Allah'ım sabır versin. Allah'ım annelerine, babalarına, eşlerine, çocuklarına, dayanma gücü versin. Hep dua ettik. Herkese 'ağlama' diyorum ama ağlanmaz mı? Vay ciğerler vay." ifadelerini kulandı.

"Aynı acıyı hissettim"

Baba Mehmet Çolak da, "8 yıl önce oğlum için çok ağladım. Bartın'daki kazayı duyduktan sonra aynı acıyı hissettim. Dua ettim ve ağladım. Allah'ım sabır versin." dedi.

Acıya ortak oldular

Eşini kaybeden Nazmiye Çolak ise Bartın'da hayatını kaybedenlerin yaşadığı acıların aynısını yaşadıklarını belirterek, olayı duyduğu andan itibaren dua ettiğini söyledi.

AA'nın aktarımına göre; uzun yıllar Ermenek'te maden ocaklarında çalışıp emekli olan Mehmet Çevirgen ve Bilal Ergin de Bartın'da hayatını kaybedenlerin acılarını anladıklarını, çok üzüldüklerini kaydetti.