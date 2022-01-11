Erzurum'da yanlışlıkla attığı mesaj hayatlarını kararttı

Sosyal medya üzerinden gelen cinsel içerikli fotoğrafı, şikayet için yöneticiye atmak isteyen kadın, yanlışlıkla komşusuna atınca çok sayıda kişi tarafından darbedilerek evlerinden atıldı.

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde Nurten D., sosyal medya üzerinden katıldığı arkadaş grubundan cinsel içerikli fotoğraf mesajı aldı.

CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFI YANLIŞLIKLA KOMŞUSUNA GÖNDERDİ

Nurten D., fotoğrafı şikayet için grup yöneticisine atmak yerine yanlışlıkla komşularına gönderdi.

DARBEDİLDİLER

İddiaya göre, komşuları mesajı görür görmez 15-20 kişi ile Nurten ve Ümit D. çiftinin yaşadığı evi basarak çifti darbetti. Ümit D.'nin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine polis ekipleri, çifti karakola götürdü.

"FOTOĞRAF YANLIŞ OLDU, GERÇEK OLSAYDI HER ŞEYİ ARKAMDA BIRAKIP GİDERDİM"

Yanlış mesajın hayatlarını kararttığını ifade eden Nurten D.,"7 gün önce oldu olay. Eşimin astım kronik hastalığı var, evde yatıyordu. Facebook'tan bana mesaj geldi. Ben kardeşim dediğim insana atacaktım ama yanlışlıkla başkasına gitti fotoğraf. Eve gelip bizi darbettiler. Fotoğraf yanlış oldu, gerçek olsaydı ben her şeyi arkamda bırakıp terk ederdim.





"15-20 KİŞİ EVE BASKIN YAPTI, KAPILARIN KİLİTLERİ KIRILDI"

Yanlışlıkla karşı komşumuza göndermişim. Evimize geldiler, açıklamasını yaparken benim yüzüme vurdu. Karakola gittik, eve geçtik sonra tekrardan evi bastılar. 2 gün kapıda kaldık, hastanelerde yattık sonra polise sığındık. Ev sahibimiz de eve gelmeyin diyor. Ne yapacağız bilmiyorum, elimdeki bütün kanıtlar savcılıkta. 15-20 kişi eve baskın yaptı, kapıların kilitleri kırıldı. Çocuklarım da evdeydi, büyük kızıma bile vurdular." dedi.

"KORKUMUZDAN EVE GİDEMİYORUZ"

Evde yattığı sırada baskına uğradıklarını belirten Ümit D., "Ben evde yatıyordum. Astım hastasıyım hastaneden yeni çıkmıştım. Bu şahıslar eşimi dışarıya çağırdılar beni çağırmasını söylediler. Eşime vurmaya başladılar, ben de eşime neden vuruyorsunuz dedim. Göğsüme tekme attılar, merdivenlerden aşağı düştüm. Kapıyı kilitledim, çocuklarım korkunca polisi aradım. Karakolda öğrendim durumu, 1 gün nezarete aldılar. Evimize gidemiyoruz, otele yerleştirdiler bizi. Karşı tarafın tehdidi devam ediyor. Korkumuzdan evimize gidemiyoruz." şeklinde konuştu.

OTELE YERLEŞTİRİLDİLER

Karakolda alınan ifadelerden sonra çift ve 4 çocuğu, Palandöken Kaymakamlığı tarafından Erzurum’daki bir otele yerleştirildi.

Can güvenlikleri olmadığı için evlerine dönemeyen çift, yetkililerden yardım istiyor.