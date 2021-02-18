Ertuğrul Özkök, koronavirüs aşısı yaptırdı

Özkök, aşılamada sırasının geldiğini ve eşiyle birlikte aşı yaptırdığını belirtti. Paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekti.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı.

Hürriyet'teki köşesinden açıklama yapan Özkök, geçen hafta e-Nabız uygulamasına beklediği mesajın geldiğini söyledi.

Özkök, "65 yaş üstü olarak aşı sıram gelmişti. Hemen aşı randevusu için e-Nabız üzerinden harekete geçtim." dedi.

"AŞILARIMIZI YAPTIRDIK"

Fotoğrafının altına "Montaj şapkamla Çin aşısı" notunu düşen Özkök, "Benim arkadaşım Doğu Perinçek gibi Mao’dan da torpilim olmadığı için e-Nabız bana 'alternatif bir yere' başvurmamı söyledi. Neticede, eşim Tansu Urla Devlet Hastanesi’nde... Ben Beykoz Sağlık İlçe Müdürlüğü’nde aşılarımızı yaptırdık." dedi.

Ertuğrul Özkök, konuya ilişkin ifadelerini şu şekilde sonlandırdı:

"SEVGİLİ DOĞU, ŞAKA YAPIYORUM"

"Sevgili Doğu tabii ki şaka yapıyorum. 78 yaşındasın ve zaten bu aşı için sıranın geldiğini de biliyorum. Biraz kendimizle dalga geçelim de şu kasvet biraz gitsin diye yapıyorum."