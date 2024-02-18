DHA
Türk milletinin acı kaybı...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Mehmet Cantepe üs bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehadet haberi Türkiye'yi yaza boğmuştu.
Baba ocağında cenaze töreni
Kahraman şehit için memleketinde son görev yerine getirildi. Şehidin cenaze namazı Erzincan'daki Terzibaba Camisi'nde kılındı.
Cenaze namazına Erzincan'daki maden faciası nedeniyle şehirde çalışmaları yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.
Vatandaşlar ve silah arkadaşları katıldı
Çok sayıda Erzincanlının bölgede görevde bulunan Mehmetçik'in de katıldığı törenin ardından Şehit Ay, toprağa verildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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