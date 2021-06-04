Mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri havaya ateş açarak müdahale etti.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beğendik köyüne ait bir yaylada, Hüseyin Sürücü isimli bir şahıs, meraya kendilerinin çadır kurarak, hayvan getirmelerine Çadırkaya köyünde bulunan Ahmet Yıldız ve oğullarının engellediklerini söyleyerek ihbarda bulundu.

30 KİŞİLİK GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Bunun üzerine, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı komutasındaki 11 kişilik jandarma devriye kuvveti ve Tercan İlçe Tarım Müdürlüğü ekibi olay yerine gitti.

Jandarma, Beğendik köyü Vartik Yaylası'nda bahse konu yere yaklaştığında, Çadırkaya'dan Ahmet Yıldız ve oğulları ile Hüseyin Sürücü, ailesi ve yakın akrabalarından oluşan yaklaşık 30 kişilik grubun taşlı, sopalı kavgaya tutuştuklarını gördü.

Erzincan'da 30 kişilik grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı ViDEO





JANDARMA KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

Jandarma ekipleri, olaya müdahale ederek kavgayı yatıştırmak ve dağıtmak için gerekli ikaz ve uyarıları yaparak; havaya ateş etmek dahil kelepçe ve fiziki kuvvet kullanarak tarafları dağıttı.

Olayda kullanılan bir bıçak ve 7 adet sopa ele geçirildi.





OLAYLA İLGİLİ İNCELEME

Kavgada; İdris Yıldız, Mustafa Yıldız, Ahmet Yıldız, Nuri Bingöl, Mustafa Genç, Ekrem Köroğlu, Kazım Sürücü yaralandı.

Yaralılar Tercan ve Erzincan’daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili Tercan Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatıldı.



