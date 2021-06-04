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    Erzincan'da 30 kişilik grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı

    Mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri havaya ateş açarak müdahale etti.
    • İHA
    • 04.06.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 14:01
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    Erzincan'da 30 kişilik grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı

    Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beğendik köyüne ait bir yaylada, Hüseyin Sürücü isimli bir şahıs, meraya kendilerinin çadır kurarak, hayvan getirmelerine Çadırkaya köyünde bulunan Ahmet Yıldız ve oğullarının engellediklerini söyleyerek ihbarda bulundu.

    30 KİŞİLİK GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

    Bunun üzerine, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı komutasındaki 11 kişilik jandarma devriye kuvveti ve Tercan İlçe Tarım Müdürlüğü ekibi olay yerine gitti.

    Jandarma, Beğendik köyü Vartik Yaylası'nda bahse konu yere yaklaştığında, Çadırkaya'dan Ahmet Yıldız ve oğulları ile Hüseyin Sürücü, ailesi ve yakın akrabalarından oluşan yaklaşık 30 kişilik grubun taşlı, sopalı kavgaya tutuştuklarını gördü.

    Erzincan'da 30 kişilik grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı ViDEO

    Erzincan da 30 kişilik grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı #1

    JANDARMA KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

    Jandarma ekipleri, olaya müdahale ederek kavgayı yatıştırmak ve dağıtmak için gerekli ikaz ve uyarıları yaparak; havaya ateş etmek dahil kelepçe ve fiziki kuvvet kullanarak tarafları dağıttı.

    Olayda kullanılan bir bıçak ve 7 adet sopa ele geçirildi.

    Erzincan da 30 kişilik grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı #2

    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME

    Kavgada; İdris Yıldız, Mustafa Yıldız, Ahmet Yıldız, Nuri Bingöl, Mustafa Genç, Ekrem Köroğlu, Kazım Sürücü yaralandı.

    Yaralılar Tercan ve Erzincan’daki hastanelerde tedavi altına alındı.

    Olay ile ilgili Tercan Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatıldı.

    Erzincan da 30 kişilik grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı #3

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