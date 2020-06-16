Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Kemaliye ilçesinde, bir kamyonetin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde meydana gelen ve ikisi bebek, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza, kamyonetin düştüğü Karasu Nehri kenarındaki bir kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, kafede oturan vatandaşların, gece karanlığında bir aracın Şirzı Köprüsü'nden düştüğünü görüp yardım için yaşadıkları panik ve telaş görülüyor.

KAZA ANINA ŞAHİT OLDULAR

Kaza sonrası işletmesine ait tekneyle 3 yaralıyı kurtarmayı başaran turizmci Güven Güldal, kaza anında ailesiyle yemek yediğini söyledi.

Çıkan büyük gürültü üzerine bir aracın Karasu Nehri'ne düştüğünü gördüklerini ifade eden Güldal, "Büyük bir gürültü ile koştuk, kafede bir masada müşterimiz vardı. Gürültü çıkınca köprünün hemen yan tarafından bir aracın suya düştüğünü söyledi. Burada oturan arkadaşlar hemen 155'i aradıktan sonra aşağı koştum." dedi.

Erzincan'da aracın nehre düşme anı İZLE

"BİRİ SUDA BATIP, ÇIKIYORDU"

Tekneye binerek köprünün dibine gittiğini dile getiren Güldal, "Bayanın biri dalıp çıkıyordu, daha batmamıştı yani. Onu kurtardık, az ilerde tel hattının altında bir bayan da suyun içerisindeydi, onu da kurtardık. Tekneye alırken bize 'beni bırakın bebeklerimi kurtarın' dedi. Bebeğinin birini az ilerden, diğerini de daha aşağıdan aldık, yalnız bebekler herhalde rahmetli olmuştu." diye konuştu.

3 KİŞİYİ SAĞ KURTARDILAR

Güldal, akıntıya kapılanları kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, 3 kişiyi sudan sağ çıkardıklarını dile getirdi. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Güldal, "Biz burada olmasaydık, bu aracın buradan gittiğini hiç kimse göremezdi. Araç direk suya uçtu, en son da aracın içerisinden sürücünün cansız bedenini çıkardılar, çok üzüldük." şeklinde konuştu.