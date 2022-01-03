Cumhuriyet Mahallesi üzerinde yaşayan İran uyruklu 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaların durumu iyiye giderken, itfaiye ekipleri baca temizliği hakkında uyardı.

Soğuk kış aylarının etkisini göstermesiyle, Erzincan'da karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış tespit edildi.

Erzincan'ın Cumhuriyet Mahallesi üzerinde, müstakil evde yaşayan 6 İran uyruklu kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 6 kişiyi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 KİŞİNİN DURUMU İYİ

Tedavisine başlanan hastaların hayati durumun iyi olduğu bildirildi.

Erzincan'da 6 kişi karbonmonoksit gazıyla zehirlendi VİDEO

İTFAİYEDEN VATANDAŞA ÇAĞRI

Öte yandan itfaiye ekipleri, vatandaşlara baca temizliğini düzenli aralıklarla aksattırmadan yaptırması için çağrıda bulundu.

Son zamanlarda yaşanan soba zehirlenmelerine karşı halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam eden ekipler, karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmediğini ve maalesef insanların zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyledi.

"BACA TEMİZLİĞİNİN YAPILMAMASI YANGINA NEDEN OLUYOR"

İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amiri Yakup Cenk Şay, “Öncelikle vatandaşlara baca montajını itfaiye ekiplerine ve yetkili firmalara yaptırmalarını, bacaların periyodik bakımlarını özellikle katı yakıtlı sobaların aylık bakımlarını mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü baca temizliğinin yapılmaması yangın çıkmasına neden oluyor.





"DOĞALGAZ MENFEZLERİNİN AÇIK OLMASI GEREKİYOR"

Bir diğer önemli unsur doğalgaz menfezlerinin açık olması gerekiyor. Havalandırmanın çok iyi yapılması gerekiyor. Ve hep dediğimiz gibi kombilerin periyodik bakımlarının her yıl yaptırılması gerekiyor. Baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı, uyku hali gibi semptomlar zehirlenmenin ilk belirtilerdir. Fark edilmezse bunun akabinde ölümler meydana gelmektedir. Bu belirtiler oluştuğunda zehirlenen kişiler hızla ortamdan uzaklaştırılarak açık havaya çıkarılmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezini aramalı” ifadelerini kullandı.