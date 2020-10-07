Erzincan'da annesine çarpan sürücüyü dövdü

Erzincan’da otomobilin çarptığı kadının oğlu sürücüye saldırırken, kafasından yaralanan sürücü şikayetçi olmadı.

Erzincan'ın merkez Nerim Tombul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobil oğluyla beraber yürüyen kadına çarptı.

Kazanın ardından olay yerine ambulans beklenirken yaralı kadının oğlu, kaza yapan sürücüye saldırdı.

Sürücüyü tekme tokat darbeden şahsı sakinleştirmekte, çevrede toplanan vatandaşlar da yetersiz kaldı.

SÜRÜCÜ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerinde kısa süreliğine gözaltına alınan şahıs, sürücünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Darp sonrası kafasından yaralanan sürücü de kazayla ilgili ifade verdikten sonra tedavi olmak için hastaneye gitti.

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