Erzincan'da araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'da sulama kanalına uçarak kaza yapan ve aracın içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada M.S.A.’nın kullandığı 69 AF 217 plakalı araç, bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştığını gören ekipler, durumu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerine haber etti.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Kısa zamanda kaza mahalline ulaşan ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.