Euro
15.48
0.12%
Dolar
13.61
0.21%
Altın
827.91
-0.16%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
557.326
-6.41%
BTXN Coin
38.44
0.62%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Erzincan'da araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

    Erzincan'da sulama kanalına uçarak kaza yapan ve aracın içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 08:28
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'da araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

    Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada M.S.A.’nın kullandığı 69 AF 217 plakalı araç, bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu.

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştığını gören ekipler, durumu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerine haber etti.

    SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

    Kısa zamanda kaza mahalline ulaşan ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

    Erzincan da araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı #1

    Erzincan da araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı #2

    Erzincan da araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı #3

    Erzincan da araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Binomo 18 Şubat Web
    Advertorial

    Binomo 18 Şubat Web

    Pfizer ve BioNTech'in Omicron aşısı ertelendi
    Sağlık

    Pfizer ve BioNTech'in Omicron aşısı ertelendi

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Görüş Bildir