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    Erzincan'da asansörde mahsur kalan genç, KPSS'yi kaçırdı

    KPSS'ye girmek için evden çıkan Feyzanur Gökçe, asansörde mahsur kaldı. Cep telefonu yanında olmadığı için kimseye de haber veremeyen Gökçe, geç kaldığı için sınava alınmadı.
    • DHA
    • 01.08.2021 - 17:32
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    Erzincan'da asansörde mahsur kalan genç, KPSS'yi kaçırdı

    Erzincan'da yaşayan Feyzanur Gökçe, sabah saatlerinde apartmadaki  asansörde mahsur kaldı.

    Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

    KPSS'ye gideceği için yanına cep telefonu almayan Gökçe, yaklaşık bir saat asansörden çıkamadı.

    EKİPLER GÖTÜRDÜ ANCAK YETİŞEMEDİ

    Ekipler tarafından kurtarılan ve özel bir okulda öğretmenlik yapan Feyzunar Gökçe'yi, sınava gireceği Mesleki ve Teknik Anadou Lisesi'ne de itfaiye ekipleri götürdü. Ancak çok geç kaldığı için sınava alınmayan Gökçe, üzüntüyle evine geri döndü.

     


    Erzincan da asansörde mahsur kalan genç, KPSS yi kaçırdı #1

    Erzincan da asansörde mahsur kalan genç, KPSS yi kaçırdı #2

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    Erzincan da asansörde mahsur kalan genç, KPSS yi kaçırdı #4

    Erzincan da asansörde mahsur kalan genç, KPSS yi kaçırdı #5

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