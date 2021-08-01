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Erzincan'da asansörde mahsur kalan genç, KPSS'yi kaçırdı

Erzincan'da asansörde mahsur kalan genç, KPSS'yi kaçırdı

KPSS'ye girmek için evden çıkan Feyzanur Gökçe, asansörde mahsur kaldı. Cep telefonu yanında olmadığı için kimseye de haber veremeyen Gökçe, geç kaldığı için sınava alınmadı.