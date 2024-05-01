Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

İHA
Erzincan'ın Tercan ilçesine 54 kilometre mesafede bulunan Yaylım köyü merasında F.D., kuzeni G.D. ile birlikte arazideyken bir anda çalılıkların arasından karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
Bu sırada ayının kuzenine saldırdığını gören G.D., bağırıp taş atarak ayının kaçmasını sağladı.
Kol ve baş kısmından yaralandı
Ayının vurduğu pençe darbeleri sonucu kol ve baş kısmından yaralanan F.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
F.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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