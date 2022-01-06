Kemaliye ilçesinde ava çıkan balıkçılar, 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santimetre boyunda, dev turna balığı yakaladı.

Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde, amatör balıkçılar 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda dev turna balığı yakaladı.

Serpmeyle yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Yaklaşık iki saat süren mücadelenin ardından sudan çıkartılan balık, pazarda satışa sunuldu.

Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erzincan’da balıkçılar, 70 kiloluk turna balığı yakaladı VİDEO



“BU TURNA BALIĞI 70 KİLO”

Kemaliye’deki balıkçılardan alıp Erzincan merkezde dev turnayı satışa sunan Sinan Atasever, “Bu sene şuana kadar yakalanan en büyük balık bu oldu. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat nehrinde, Elazığ- Tunceli arasındaki Keban barajında bu büyüklükte balıklar zaman zaman yakalanıyor. Bu turna balığı 70 kilo ağırlığında. Kilosunu 50 liradan satışa sunduk.” dedi.