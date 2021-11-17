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- Erzincan'da, bir evden 4 kaçak göçmen çıktı
Erzincan'da, bir evden 4 kaçak göçmen çıktı
Yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 4 şahıs, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir eve yapılan operasyon ile yakalandı.
- İHA
- 17.11.2021 - 11:24
Erzincan’da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu şahısların Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir evde kaldıklarını belirledi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahısları yakaladı.
GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLECEKLER
Kimlik tespiti için şubeye götürülen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.