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Erzincan'da, bir evden 4 kaçak göçmen çıktı

Erzincan'da, bir evden 4 kaçak göçmen çıktı

Yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 4 şahıs, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir eve yapılan operasyon ile yakalandı.