Erzincan'da çıkan tartışmada bir kişi öldürüldü

Husumetlilerinin evinin önüne gelerek ateş açtığı 36 yaşındaki adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, zanlılardan ikisi polise teslim oldu.

Erzincan merkeze bağlı Mertekli köyünde, Önder Ozan'ın (36) evinin önüne gelen ve aralarında husumet olduğu öğrenilen O.S. ve Y.S. ile ismi belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada bu kişilerden birinin tabancayla ateş açtığı Ozan, ağır yaralandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Köye gelen sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ozan, kurtarılamadı.

ZANLILAR TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan zanlılar O.S. ile Y.S., bir süre sonra kent merkezindeki polis merkezine gelerek teslim oldu. Kavgaya karışan diğer zanlının yakalanması için jandarma ve polislerce çalışma başlatıldı.