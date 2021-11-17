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    Erzincan'da çocuğun kullandığı otomobil şarampole devrildi

    Babasının otomobilini kaçırıp 3 arkadaşıyla yollara çıkan çocuk sürücü kaza yaptı. Kaza sonucu şans eseri can kaybı olmadı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 10:08
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    Erzincan'da çocuğun kullandığı otomobil şarampole devrildi

    Erzincan'ın Kavakyolu Paşa Mahallesi 103 Sokak'ta yaşayan bir çocuk, ailesinden habersiz olarak aldığı 24 AAF 054 plakalı otomobille arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktı.

    Bir süre sonra çocuğun kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi.

    4 ÇOCUK HAFİF YARALANDI

    Yaşları 12 ile 16 arasında değişen 4 çocuk kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Erzincan'da çocuğun kullandığı otomobil şarampole devrildi VİDEO

    Erzincan da çocuğun kullandığı otomobil şarampole devrildi #1

    Erzincan da çocuğun kullandığı otomobil şarampole devrildi #2

    Erzincan da çocuğun kullandığı otomobil şarampole devrildi #3

    Erzincan da çocuğun kullandığı otomobil şarampole devrildi #4

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