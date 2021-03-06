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    Erzincan'da çocuğun parmağına metal parça sıkıştı

    Oyun oynarken talihsizlik yaşayan çocuk, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu metal parçadan kurtuldu.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 11:30
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    Erzincan'da çocuğun parmağına metal parça sıkıştı

    Erzincan'da oyun oynayan bir çocuk, talihsizlik yaşadı.

    Evde oyun oynayan 8 yaşındaki çocuk, parmağına yüzük şeklindeki metal parçayı geçirdi ancak çıkaramadı.

    Çocuğun parmağındaki metal parça çıkmayınca ailesi hastaneye başvurdu. Burada da yapılan müdahalelere rağmen metal parça çıkarılamayınca durum itfaiyeye bildirildi.

    1 SAAT SÜREN OPERASYON

    Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında çocuğun parmağındaki metali keserek çıkardı.

    Yaşadığı durum nedeniyle pişman olduğunu belirten çocuk, bundan sonra parmağına tehlikeli olabilecek yüzük tarzı cisimleri takmayacağını söyledi.

    Erzincan'da çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarıldı ViDEO

    Erzincan da çocuğun parmağına metal parça sıkıştı #1

    Erzincan da çocuğun parmağına metal parça sıkıştı #2

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