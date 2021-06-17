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- Erzincan'da dağda mahsur kalan çoban kurtarıldı
Erzincan'da dağda mahsur kalan çoban kurtarıldı
Hayvanların peşine gitmek isterken dağda mahsur kalan Cuma Gül'e, AFAD ekipleri yetişti.
- İHA
- 17.06.2021 - 17:58
- Güncelleme : 17.06.2021 - 18:08
Erzincan’ın Tercan ilçesi Konarlı köyü Soğanlı Yaylası'nda yaşayan Cuma Gül, otlattığı hayvanların peşine gitmek istedi. Yaşlı adam, hayvanların peşine giderken dağda mahsur kaldı.
AFAD SAĞ OLARAK KURTARDI
112’yi arayarak yardım isteyen çobanı 4 kişilik AFAD ekibi, 2 saatlik uğraş sonucu kurtardı. Kurtarılan çoban, kendini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Mahsur kalan Cuma Gül, yara almadan sağ olarak tekrardan konakladığı çadırına götürüldü.