Erzincan'da dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü kurtarıldı

İHA
Erzincan’da Küçük Çakırman mevkisinden havalanan ve bir süre sonra kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş(35), Keşiş Dağı'nın zirvesine yakın Esence Yedi Göller mevkisine zorunlu iniş yaptı.
7 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI
Ensar Ateş, bulunduğu yerden AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Ensar Ateş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış