Haberler

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da ‘emniyetsiz' raporuna rağmen yolcu taşıdı, men edildi

Erzincan'da ‘emniyetsiz' raporuna rağmen yolcu taşıdı, men edildi

Muayenede “emniyetsiz” raporu verilen ve takografı bulunmayan yolcu otobüsü trafikten men edildi. Polis, sürücü ile araç sahibine toplam 2 bin 664 lira ceza kesti.