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    Erzincan'da ‘emniyetsiz' raporuna rağmen yolcu taşıdı, men edildi

    Muayenede “emniyetsiz” raporu verilen ve takografı bulunmayan yolcu otobüsü trafikten men edildi. Polis, sürücü ile araç sahibine toplam 2 bin 664 lira ceza kesti.
    • AA
    • 16.03.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 18:22
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    Erzincan'da ‘emniyetsiz' raporuna rağmen yolcu taşıdı, men edildi

    Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolunun Saztepe mevkisi yakınlarında bulunan uygulama noktasında denetim yaptı.

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul'a yolcu taşıyan A.S'nin kullandığı 55 JG 006 plakalı otobüsü durduran ekipler, aracın muayenede “emniyetsiz” raporu aldığını ve takografının bulunmadığını tespit etti.

    YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

    Ayrıca otobüsün Doğubayazıt'taki terminalden çıkış izni almadığını belirleyen ekipler, sürücü ile araç sahibine toplam 2 bin 664 lira ceza kesti.

    Trafikten men edilen otobüsün yolcuları da Erzincan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde tahliye edildi.

    Erzincan'da ‘emniyetsiz' raporuna rağmen yolcu taşıdı, men edildi VİDEO

    Erzincan da ‘emniyetsiz raporuna rağmen yolcu taşıdı, men edildi #1

    Erzincan da ‘emniyetsiz raporuna rağmen yolcu taşıdı, men edildi #2

    Erzincan da ‘emniyetsiz raporuna rağmen yolcu taşıdı, men edildi #3


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