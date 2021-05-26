Mesai bitiminin ardından evine girmek isteyen şahıs, bina girişinde kargaların saldırısına uğradı.

Erzincan’da ikamet eden ve havalimanında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih Sevimli isimli şahıs, mesaisinin ardından eve gitmek için yola çıktı.

Yaşadığı binanın önünde gelince, kargaları fark etti.

YAVRU KARGAYI GÖRDÜ

Kargaların kendisine saldırmaya başlaması ile neye uğradığını şaşıran Sevimli, binanın girişinde duran yavru kargayı gördü.

Yavru kargayı korumak isteyen kargaların kendisine saldırdığını anladı.

KAMERAYA YANSIDI

Bu şekilde eve giremeyeceğini anlayınca, güçlükle yavru kargayı binanın dışına çıkardı.

Daha sonra binaya girebilen Sevimli’nin o anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Erzincan’da eve girmek isterken kargalar saldırdı VİDEO

