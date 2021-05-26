Euro
10.3408
-0.27%
Dolar
8.4427
-0.23%
Altın
517.43
0.13%
Borsa
1.414
1.01%
Bitcoin
340.490
6.14%
EXEN Coin
37.28
-8.71%
22ºC
İstanbul
Puslu güneşli 22 C

    Erzincan’da eve girmek isterken kargalar saldırdı

    Mesai bitiminin ardından evine girmek isteyen şahıs, bina girişinde kargaların saldırısına uğradı.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 11:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan’da eve girmek isterken kargalar saldırdı

    Erzincan’da ikamet eden ve havalimanında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih Sevimli isimli şahıs, mesaisinin ardından eve gitmek için yola çıktı.

    Yaşadığı binanın önünde gelince, kargaları fark etti.

    YAVRU KARGAYI GÖRDÜ

    Kargaların kendisine saldırmaya başlaması ile neye uğradığını şaşıran Sevimli, binanın girişinde duran yavru kargayı gördü.

    Yavru kargayı korumak isteyen kargaların kendisine saldırdığını anladı.

    Erzincan’da eve girmek isterken kargalar saldırdı #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Bu şekilde eve giremeyeceğini anlayınca, güçlükle yavru kargayı binanın dışına çıkardı.

    Daha sonra binaya girebilen Sevimli’nin o anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Erzincan’da eve girmek isterken kargalar saldırdı VİDEO

    Erzincan’da eve girmek isterken kargalar saldırdı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir