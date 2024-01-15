Erzincan'da evler yuvarlanan kayalardan kıl payı kurtuldu Heyelan nedeniyle dağlardan kopan devasa kayalar evleri teğet geçerken köy muhtarı, "Yetkililere haber vermeyi ihmal ettik" dedi. Yaşanan olayla felaketin eşiğinden dönüldü.

DHA

Kış ayı olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.

Artan yağmur yağışları nedeniyle özellikle eğimlerin fazla olduğu bölgelerde heyelanlar yaşanıyor.

Bu olaylardan biri de Erzincan'da meydana geldi.

Akşam saatlerinde yaşanan olay köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Kaya parçaları evleri teğet geçti

Devasa kaya kütleleri dağlık alandan kopup yuvarlanarak parçalara bölündü.

Dağlardan gelen parçalar evleri teğet geçti. Yuvarlanan parçalar ağaç ve tellere takılarak durabildi.

Yetkililere bildirildi

Bölge kopan kaya parçaları nedeniyle risk oluşturuyor.

Olaya ilişikin köy muhtarı Mehmet Ali Tutan tedbir alınması için durumu İl Özel İdaresine bildirdi.

"Yetkili mercilere haber vermekte biraz ihmalde bulunduk"

Muhtar Tutan, “Birkaç sene önce o civardan taşlar yuvarlandı. Bu sefer daha büyük kaya parçaları yuvarlandı. Taşlar kopup geliyor. Yetkili mercilere haber vermekte biraz ihmalde bulunduk. Bu son yaşanan heyelandan sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat’a durumu bildirdim. Burada inceleme yapacaklar. Risk durumuna göre gereken tedbirler alınacak.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)