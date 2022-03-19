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    Erzincan'da futbol oynarken kalp krizi geçirdi

    Arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 16 yaşındaki liseli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 16:18
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    Erzincan'da futbol oynarken kalp krizi geçirdi

    Erzincan’ın Kavakyolu semtinde kar tatili nedeniyle okula gitmeyen Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mevlüt Ilgaz, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti.

    Top oynadığı sırada kalp krizi geçiren Mevlüt Ilgaz, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

    Ilgaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Hayatını kaybeden liseli gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kavakyolu Merkez Yıldırım Camisinden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.

    Erzincan da futbol oynarken kalp krizi geçirdi #1


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