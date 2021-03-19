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    Erzincan'da genç kızların yoldaki kavgası kameraya yansıdı

    Yol ortasında iki genç kızın kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otobüs durağında bekleyen kıza, tekme tokat saldırıldı.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 09:49
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    Erzincan'da genç kızların yoldaki kavgası kameraya yansıdı

    Geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde Erzincan’da, vatandaşların yoğun olduğu Ordu Caddesi üzerindeki otobüs durağında bekleyen kızın yanına başka bir kız gitti.

    Durağa gelen kız ve diğer kız öğrenci ile yanındaki 3 erkek öğrenci arasında tartışma çıktı.

    TEKME TOKAT SALDIRI

    Kısa bir süre sonra otobüs durağında bekleyen kıza tekme tokat saldırıp, saçından tutup yere yatıran kızı erkek öğrenciler seyretti, başka iki kız öğrenci ayırdı.

    Yaşanan kavga anı cep telefonuyla görüntülenirken, saldırgan kız ve yanındaki erkek öğrenciler parka doğru giderek gözden kayboldu.

    ÇEVREDEKİLER YARDIMCI OLDU

    Herhangi bir yara almayan ve cep telefonunu yere düşüren mağdur kız öğrenciye, olaya duyarsız kalmayan iki kız öğrenci yardımcı olarak oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı.

    Erzincan'da genç kızların yoldaki kavgası kameraya yansıdı VİDEO


    Erzincan da genç kızların yoldaki kavgası kameraya yansıdı #1

    Erzincan da genç kızların yoldaki kavgası kameraya yansıdı #2

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