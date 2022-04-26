Arazide kaçarken yakalanan 9 kaçak göçmeni yurda soktukları belirlenen 7 şüpheli, yapılan operasyonla Erzincan’da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, dün 9 kaçak göçmeni arazide kaçarken yakaladı.

AA’nın haberine göre; 9 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettikleri iddia edilen zanlıların yakalanması için başlatılan çalışma sonucu Ö.B, F.Ş, S.A, Y.A, H.G, S.K. ve M.Y isimli şahıslar Erzurum'da yakalandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandılar

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

Erzincan'da, göçmen kaçakçılarına operasyon: 7 şüpheli gözaltında ViDEO