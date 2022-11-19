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- Erzincan’da göçmen kaçakçılığı yapan 5 şahıs tutuklandı
Erzincan’da göçmen kaçakçılığı yapan 5 şahıs tutuklandı
Kaçak yollarla ülkeye Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri sokan göçmen kaçakçıları yakayı ele verdi. 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 19.11.2022 - 11:51
- Güncelleme : 19.11.2022 - 12:07
Erzincan'da emniyet ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara ve kaçak göçmenlere göz açtırmıyor.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen takip sonucu öncü artçı şeklinde seyreden iki araç, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Akyazı uygulama noktasında durduruldu.
3 şüpheli ve 2 Afgan uyruklu şahıs yakalandı
Durdulan araç içerisindeki Göçmen Kaçakçılığı suçunu gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli kişi ile birlikte 2 kimliksiz Afganistan uyruklu şahıs yakayı ele verdi.
5 kişi cezaevine gönderildi
İHA'nın haberine göre, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli soruşturması tamamlanan 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.