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    Erzincan'da ‘Günaydın’ demek istedi, bıçaklı saldırıya uğradı

    Arkadaşının çalıştığı pastaneye günaydın demek için içeri giren K.Ç, tanımadığı bıçaklı saldırganın saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 16:44
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    Erzincan'da ‘Günaydın’ demek istedi, bıçaklı saldırıya uğradı

    Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir pastaneyi işyeri çalışanları sabah saatlerinde açtı.

    Bu sırada K.Ç., pastanenin önünden geçerken arkadaşı olan işyeri çalışanlarına ‘günaydın’, ‘hayırlı işler’ demek için içeri girdi.

    CANINI ZOR KURTARDI

    Hemen ardından ise elinde bıçak bulunan E.Ş., içeri girdi. Saldırgan E.Ş., dün akşam pastanede tartıştığı çalışanı görmeyince pastanede bulunan B.G. ve K.Ç.’ye saldırdı.

    Hiç tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan K.Ç., ağır yaralandı, saldırgan E.Ş., işyerinin camına da zarar vererek kaçtı.

    Yaralı K.Ç., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Olayın ardından polisin başlattığı çalışmada saldırgan yakalandı, suç aleti bıçağı ise Barış Manço Parkına attığını belirtti.

    Göz altına alınan E.Ş., gerekli tahkikatın yürütülmesi için Asayiş Şubeye götürüldü.

    Erzincan da ‘Günaydın’ demek istedi, bıçaklı saldırıya uğradı #1

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