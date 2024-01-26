Erzincan'da hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 1 ölü, 6'sı asker 9 yaralı

DHA
Saat 13.00 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, 03 AYY 598 plakalı hafif ticari araç ile hükümlülerin naklinin yaptıktan sonra dönen askerlerin de içinde bulunduğu midibüs çarpıştı.
1 kişi öldü, 6'sı asker 9 kişi yaralandı
Çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki Yakup Demir, hayatını kaybetti. Kazada 6'sı asker, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır olduğu bildirilirken, hafif ticari aracın yeni alındığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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