Erzincan'da iki aile kavgaya karıştı

Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki komşu aile kavgaya etmeye başladı.

Tartışmanın ardından büyüyen kavgada darbedilen 2 kişi yaralandı.

2 kişi darbedildi

İhbarla olay yerine gelen polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken yaralılar, ambulanslarla Erzincan’daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.