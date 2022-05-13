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    Erzincan'da iki aile kavgaya karıştı

    Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 13.05.2022 - 09:25
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    Erzincan'da iki aile kavgaya karıştı

    Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki komşu aile kavgaya etmeye başladı.

    Tartışmanın ardından büyüyen kavgada darbedilen 2 kişi yaralandı.

    2 kişi darbedildi

    İhbarla olay yerine gelen polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken yaralılar, ambulanslarla Erzincan’daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

    Erzincan da iki aile kavgaya karıştı #1


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