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- Erzincan'da iki aile kavgaya karıştı
Erzincan'da iki aile kavgaya karıştı
Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 13.05.2022 - 09:25
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki komşu aile kavgaya etmeye başladı.
Tartışmanın ardından büyüyen kavgada darbedilen 2 kişi yaralandı.
2 kişi darbedildi
İhbarla olay yerine gelen polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken yaralılar, ambulanslarla Erzincan’daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.