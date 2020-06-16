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    Erzincan'da iki araç çarpıştı: 10 yaralı

    İki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 16.06.2020 - 14:25
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    Erzincan'da iki araç çarpıştı: 10 yaralı

    Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Sinan Özmen'in kullandığı 34 BA 9408 plakalı otomobil ile Yusuf Çobanoğlu'nun kullandığı 24 AAL 017 plakalı otomobil çarpıştı.

    10 YARALI

    Kaza sonucu, iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Devrim (1), Şenol (21), Aynur (26), Yaren (7), Ayaz Yıldız (6) ile Hamide (52), Burak (18) ve Duygu Çobanoğlu (24) yaralandı.

    TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

    Yaralılar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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