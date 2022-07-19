Erzincan'da iki araç çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Erzincan'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza meydana geldi.

Erzincan Merkez Tekin Civaş Bulvarında, H.E.’nin idaresindeki cip ile M.E.Ü.'nün kullandığı otomobil çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler çalışmalarından sonra yolu açtı

Yolda kazadan mütevellit trafikte aksamalar meydana gelse de ekiplerin kısa süren çalışması sonucu araçlar yoldan kaldırıldı.





4 kişi hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler, E.U. ve 2 yaşındaki Y.E.Ü. yaralanarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Birinin durumu ağır

İHA'nın haberine göre, kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken yaralıların birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



