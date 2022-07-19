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    Erzincan'da iki araç çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

    Erzincan'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza meydana geldi.
    • 19.07.2022 - 03:00
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    Erzincan'da iki araç çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

    Erzincan Merkez Tekin Civaş Bulvarında, H.E.’nin idaresindeki cip ile M.E.Ü.'nün kullandığı otomobil çarpıştı.

    Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma gerçekleştirdi.

    Ekipler çalışmalarından sonra yolu açtı

    Yolda kazadan mütevellit trafikte aksamalar meydana gelse de ekiplerin kısa süren çalışması sonucu araçlar yoldan kaldırıldı.

    Erzincan da iki araç çarpıştı: 1 i ağır 4 yaralı #1

    4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler, E.U. ve 2 yaşındaki Y.E.Ü. yaralanarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Erzincan da iki araç çarpıştı: 1 i ağır 4 yaralı #2

    Birinin durumu ağır

    İHA'nın haberine göre, kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken yaralıların birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Erzincan da iki araç çarpıştı: 1 i ağır 4 yaralı #3


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