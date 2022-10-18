Erzincan’da istismar duruşması çıkışında cinayet

Erzincan Adliyesi’nde görülen duruşma sonrası belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs, davalı oldukları gencin babasını tabancayla vurarak öldürdü. Kaçmaya çalışan zanlı, hemen yakalandı.

Erzincan Adliyesi’nde görülen cinsel istismar davası sonrasında taraflar, adliye önünde bulunan çay ocağında karşı karşıya geldi.

18 yaşından küçük kızın babası olan ve Erzincan Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih P., istismar sanığı olarak yargılanan gencin babası Abdulkadir K.’yi tek bir atışla göğüs kısmından vurdu.

Kurtarılamadı

Saat 13.30 sıralarında işlenen cinayetin ardından kaçmaya çalışan Salih P., adliye civarında görev alan polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdulkadir K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA’nın haberine göre olayla ilgili tahkikat başlatıldı.