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    Erzincan'da itfaiye eri görev sırasında çatıdan düştü

    Kızılay Mahallesi'ndeki yangını söndürmek üzere bölgeye giden itfaiye erlerinden bir kişi, çatıda dengesini kaybederek aşağı yuvarlandı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 12:04
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    Erzincan'da itfaiye eri görev sırasında çatıdan düştü

    Erzincan'ın Kızılay Mahallesi'ndeki terk edilmiş evde, bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

    Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma işlemine geçti.

    İTFAİYE ERİ ÇATIDAN DÜŞTÜ

    Bu sırada itfaiye eri Cihan E. dengesini kaybederek, bulunduğu çatıdan aşağıya düştü.

    Erzincan da itfaiye eri görev sırasında çatıdan düştü #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Meslektaşlarının yardımıyla tedbir amaçlı hazırda bulunan ambulansa götürülen itfaiye eri, ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Erzincan'da itfaiye eri görev sırasında çatıdan düştü VİDEO

    DURUMU İYİ

    Yaralı itfaiye çalışanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Erzincan da itfaiye eri görev sırasında çatıdan düştü #2

    MADDE BAĞIMLILARININ UĞRAK YERİ

    Öte yandan, Kızılay Mahalle Muhtarı Selçuk Cantosun, “Bu ikinci yangın. Bir hafta önce bir daha yakıldı. Bu binanın ön tarafı geçen hafta yakılmış, şimdi de arka tarafı yakıldı. Kış geldi uyuşturucu içenler giriyor ısınmak için ateş yakıyorlar. Sarhoş oldukları zaman da fark etmiyorlar ve yakıyorlar. Buraları yıktırmak da bir şey değil. Bunu yıksak başka bir boş eve giriyorlar. Her kış yaşadığımız aynı sıkıntı.” şeklinde konuştu.

    YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Erzincan da itfaiye eri görev sırasında çatıdan düştü #3

    Erzincan da itfaiye eri görev sırasında çatıdan düştü #4

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