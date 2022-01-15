Haberler

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da kaçak av için yapılan kulübe imha edildi

Erzincan'da kaçak av için yapılan kulübe imha edildi

Kaçak yabani keçi avlamak için avcılar tarafından ormanda yapılan kulübe, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakıldı.