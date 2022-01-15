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Erzincan'da kaçak av için yapılan kulübe imha edildi
- DHA
- 15.01.2022 - 21:44
- Güncelleme : 15.01.2022 - 22:11
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13’üncü Bölge Müdürlüğü Erzincan Şube Müdürlüğü, bölgede kaçak yaban keçisi avında kullanıldığı tespit edilen kulübeleri tek tek yıkıyor.
1 KULÜBE DAHA İMHA EDİLDİ
DKMP Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemaliye ilçesi Kutluca Köyü kırsalında yaban keçisi avında kullanılan kulübeyi yakarak imha etti.
DKMP 13’üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Av koruma kontrol faaliyetlerinde ve kaçak avcı kulübelerinin yıkımında kurumumuza verdiği desteklerden dolayı Erzincan Valimiz Sayın Mehmet Makas teşekkür ederiz” denildi.
Bu arada, DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arazi taramalarında Kemaliye kırsalında tespit edilen 18 kaçak av kulübesi geçtiğimiz yıl Kasım ayında yıkılmıştı.
Erzincan'da kaçak av için yapılan kulübe imha edildi VİDEO