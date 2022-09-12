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    Erzincan'da kadın cinayeti: Kocası 20 yerinden bıçakladı

    Erzincan'da 2 çocuk annesi genç kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Eşini öldüren zanlı polis merkezine giderek teslim oldu.
    • 12.09.2022 - 22:03
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    Erzincan'da kadın cinayeti: Kocası 20 yerinden bıçakladı

    Erzincan'ın Halitpaşa Mahallesi 1259. Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, bir süredir aralarında geçimsizlik yaşanan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ö. (31) ile eşi Handan Ö. (30) evde tartışmaya başladı.

    20 yerinden bıçakladı

    Kavgaya dönüşen olayda A.Ö., eşini önce sırtından olmak üzere toplam 20 yerinden bıçaklayarak evden ayrıldı.

    Talihsiz kadın hayatını kaybetti

    Genç kadın kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, olayın ardından polis merkezine giden A.Ö. yaşananları anlatarak teslim oldu.

    Yakınları sinir krizi geçirdi

    Handan Ö.’nün ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Çok sayıda polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

    Çiftin 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi. İHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

    Erzincan da kadın cinayeti: Kocası 20 yerinden bıçakladı #1

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