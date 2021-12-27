- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Erzincan'da kadın öğretmen kardeşi tarafından öldürüldü
Erzincan'da kadın öğretmen kardeşi tarafından öldürüldü
Erzincan’da bir kadın, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kardeşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
- AA
- 27.12.2021 - 03:39
- Güncelleme : 27.12.2021 - 03:45
Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli öğretmen Ayşegül T. (34), psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kardeşi Ali Nazım T'yi (28) tedavi olmaya ikna etmek için, babasının Erzincan Yenimahalle 301 Sokak'taki evine geldi.
KARDEŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Ayşegül T, tedavi için iknaya çalıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı.
Komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayşegül T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Nazım Ali T, polislerce gözaltına alındı.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Ayşegül T'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.