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Erzincan'da kadın öğretmen kardeşi tarafından öldürüldü

Erzincan'da kadın öğretmen kardeşi tarafından öldürüldü

Erzincan’da bir kadın, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kardeşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.