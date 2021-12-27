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    Erzincan'da kadın öğretmen kardeşi tarafından öldürüldü

    Erzincan’da bir kadın, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kardeşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
    • AA
    • 27.12.2021 - 03:39
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 03:45
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    Erzincan'da kadın öğretmen kardeşi tarafından öldürüldü

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli öğretmen Ayşegül T. (34), psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kardeşi Ali Nazım T'yi (28) tedavi olmaya ikna etmek için, babasının Erzincan Yenimahalle 301 Sokak'taki evine geldi.

    KARDEŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

    Ayşegül T, tedavi için iknaya çalıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı.

    Komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Erzincan da kadın öğretmen kardeşi tarafından öldürüldü #1

    ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayşegül T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Nazım Ali T, polislerce gözaltına alındı.

    Erzincan da kadın öğretmen kardeşi tarafından öldürüldü #2

    CENAZE MORGA KALDIRILDI

    Ayşegül T'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Erzincan da kadın öğretmen kardeşi tarafından öldürüldü #3

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    Erzincan da kadın öğretmen kardeşi tarafından öldürüldü #5

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