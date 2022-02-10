Erzincan'da kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı

Kar yağışı Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkisini artırınca, Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerindeki asfalt yolun bazı kısımlarında buzlanma meydana geldi.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.

Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur ve sis, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü.

Erzincan- Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri, beyaz örtüyle kaplandı. Asfalt yolun bazı kısımlarında gizli buzlanma meydana geldi.

KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Ağır tonajlı araçlar tedbirlerini alarak yollarına devam etti. Kara yolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçecek.

Yağışların Erzurum, Erzincan ve Ağrı çevrelerin de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don tehlikesi ile yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

RÜZGAR ORTA KUVVETTE

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Malatya, Elazığ ve Tunceli illerinin yüksek kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Erzurum'un güneyi ve zamanla Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), perşembe Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ve Hakkari'de yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.