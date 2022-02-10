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- Erzincan'da kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı
Erzincan'da kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı
- İHA
- 10.02.2022 - 09:12
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.
Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur ve sis, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü.
Erzincan- Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri, beyaz örtüyle kaplandı. Asfalt yolun bazı kısımlarında gizli buzlanma meydana geldi.
KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI
Ağır tonajlı araçlar tedbirlerini alarak yollarına devam etti. Kara yolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçecek.
Yağışların Erzurum, Erzincan ve Ağrı çevrelerin de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don tehlikesi ile yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.
RÜZGAR ORTA KUVVETTE
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Malatya, Elazığ ve Tunceli illerinin yüksek kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Erzurum'un güneyi ve zamanla Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), perşembe Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ve Hakkari'de yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.