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    Erzincan'da karısını 20 bıçak darbesiyle katleden şahıs adliyede

    Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini acımasızca bıçaklayan koca, polise teslim oldu. 2 çocuk annesi hayatını kaybederken, katil adliyeye sevk edildi.
    • 13.09.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:54
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    Erzincan'da karısını 20 bıçak darbesiyle katleden şahıs adliyede

    Erzincan'ın Halitpaşa Mahallesi'nde kan dondurucu bir kadın cinayeti yaşandı.

    Ahmet Özen ile eşi Handan Özen, şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

    1 ay önce uzaklaştırma kararı dolan Ahmet Özen, eşiyle tartışmaya başladı.

    Ahmet Özen, çıkan kavgada eşini 20 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

    2 çocuk annesi kurtarılamadı

    İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.

    Katil, adliyeye sevk edildi

    Ahmet Özen de polise teslim oldu. Emniyette konuşmadığı öğrenilen Özen, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

    Erzincan da karısını 20 bıçak darbesiyle katleden şahıs adliyede #1

    Erzincan da karısını 20 bıçak darbesiyle katleden şahıs adliyede #2

    Erzincan da karısını 20 bıçak darbesiyle katleden şahıs adliyede #3


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