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- Erzincan'da karısını 20 bıçak darbesiyle katleden şahıs adliyede
Erzincan'da karısını 20 bıçak darbesiyle katleden şahıs adliyede
Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini acımasızca bıçaklayan koca, polise teslim oldu. 2 çocuk annesi hayatını kaybederken, katil adliyeye sevk edildi.
- 13.09.2022 - 12:40
- Güncelleme : 13.09.2022 - 12:54
Erzincan'ın Halitpaşa Mahallesi'nde kan dondurucu bir kadın cinayeti yaşandı.
Ahmet Özen ile eşi Handan Özen, şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.
1 ay önce uzaklaştırma kararı dolan Ahmet Özen, eşiyle tartışmaya başladı.
Ahmet Özen, çıkan kavgada eşini 20 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.
2 çocuk annesi kurtarılamadı
İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.
Katil, adliyeye sevk edildi
Ahmet Özen de polise teslim oldu. Emniyette konuşmadığı öğrenilen Özen, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.