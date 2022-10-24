Erzincan'da kazara kendini vuran uzman çavuş memleketine uğurlandı

26 yaşındaki Uzman Çavuş Özkan Özkaya, kaza eseri kendisini silahla vurdu. Hayatını kaybeden Özkaya'nın naaşı, memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Gümüşakar Karakolu'nda görevli 26 yaşındaki Uzman Çavuş Özkan Karakaya kazara kendisini silahla vurdu.

Karakaya, yaralı olarak kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Cansız bedeni memleketine gönderildi

Düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Jandarma Uzman Çavuş Özkan Karakaya'nın özgeçmişi okundu.

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından yapılan dua sonrasında Jandarma Uzman Çavuş Özkan Karakaya’nın cenazesi memleketi Balıkesir’e uğurlandı.

Cenazeye yoğun katılım

Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenen törene; Vali Vekili Ömer Özbay, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Erzincan İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Seyit Ali Aslan, askeri personel, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Jandarma Uzman Çavuş Özkan Karakaya’nın yakınları katıldı.