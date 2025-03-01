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Erzincan'da kendini jandarma olarak tanıtan saldırgan telefoncu çıktı

Erzincan'da kendini jandarma olarak tanıtan saldırgan telefoncu çıktı Erzincan'da otobüsün önünü keserek camı kıran ve kendisini jandarma olarak tanıtan saldırgan yakalandı. Saldırganın telefonculuk yaptığı ortaya çıktı.