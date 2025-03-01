Erzincan merkez Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün yolcu otobüsüne saldırarak yolcuları tehlikeye atan şahıslardan biri jandarma personeli olduğunu iddia etti.
Saldırganlar yolda seyreden otobüsünü aniden durdurarak şoförün üzerine yürüdü ve şoförün camını kırdı.
Olay anında büyük panik yaşanırken saldırganlardan birinin şoförün polisi arayacağını söylemesi üzerine, "Ben jandarma personeliyim" diyerek kendini tanıttığı duyuldu.
Otobüsün şoförü ve yolcular saldırganlardan zarar görmeden kurtulmayı başarırken yaşanan saldırı anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
TELEFONCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan olayın ardından kimliği tespit edilen saldırgan, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.
İfadesi alınan şüpheli Ö.B.'nin Erzincan'da telefon işleriyle uğraştığı ortaya çıktı.
Ö.B'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.
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