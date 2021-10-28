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Erzincan’da kız çocuğunu akrep soktu

Erzincan’da kız çocuğunu akrep soktu

Evdeyken ayağından akrep sokan 6 yaşındaki kız çocuğu hemen hastaneye kaldırılırken, sağlık durumu ile ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.