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- Erzincan’da kız çocuğunu akrep soktu
Erzincan’da kız çocuğunu akrep soktu
Evdeyken ayağından akrep sokan 6 yaşındaki kız çocuğu hemen hastaneye kaldırılırken, sağlık durumu ile ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.
- AA
- 28.10.2021 - 07:19
Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Esimli köyünde, gece saatlerinde ailesi bahçedeyken evde bulunan 6 yaşındaki Lizge Gül Sevindik’i ayağından akrep soktu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Akrebin soktuğu kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU MUAMMA
Kız çocuğunun sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.