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    Erzincan’da kız çocuğunu akrep soktu

    Evdeyken ayağından akrep sokan 6 yaşındaki kız çocuğu hemen hastaneye kaldırılırken, sağlık durumu ile ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.
    • AA
    • 28.10.2021 - 07:19
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    Erzincan’da kız çocuğunu akrep soktu

    Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Esimli köyünde, gece saatlerinde ailesi bahçedeyken evde bulunan 6 yaşındaki Lizge Gül Sevindik’i ayağından akrep soktu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Akrebin soktuğu kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    SAĞLIK DURUMU MUAMMA

    Kız çocuğunun sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

    Erzincan’da kız çocuğunu akrep soktu #1

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