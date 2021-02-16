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Erzincan'da, kopan tabela yoldan geçen kadının üstüne düştü

Erzincan'da, kopan tabela yoldan geçen kadının üstüne düştü

Şiddetli rüzgarın etkisi ile kopan tabela, o sırada yoldan geçmekte olan kadının üstüne düştü. Baygınlık geçiren kadın, ağır yaralandı.