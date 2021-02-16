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    Erzincan'da, kopan tabela yoldan geçen kadının üstüne düştü

    Şiddetli rüzgarın etkisi ile kopan tabela, o sırada yoldan geçmekte olan kadının üstüne düştü. Baygınlık geçiren kadın, ağır yaralandı.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:22
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    Erzincan'da, kopan tabela yoldan geçen kadının üstüne düştü

    Erzincan merkez Nermi Tombul Caddesi üzerinde, şiddetli rüzgarın etkili olduğu esnada Roma İş Merkezi'nden tabela koptu. Kopan tabela, o sırada yoldan geçmekte olab S.A. (44) isimli kadının üstüne düştü.

    AĞIR YARALANDI

    Kadın, çarpmanın etkisiyle yere yığılarak baygınlık geçirdi. Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Erzincan da, kopan tabela yoldan geçen kadının üstüne düştü #1

    TAHKİKAT BAŞLATILDI

    Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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