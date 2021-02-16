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- Erzincan'da, kopan tabela yoldan geçen kadının üstüne düştü
Erzincan'da, kopan tabela yoldan geçen kadının üstüne düştü
Şiddetli rüzgarın etkisi ile kopan tabela, o sırada yoldan geçmekte olan kadının üstüne düştü. Baygınlık geçiren kadın, ağır yaralandı.
- İHA
- 16.02.2021 - 10:02
- Güncelleme : 16.02.2021 - 10:22
Erzincan merkez Nermi Tombul Caddesi üzerinde, şiddetli rüzgarın etkili olduğu esnada Roma İş Merkezi'nden tabela koptu. Kopan tabela, o sırada yoldan geçmekte olab S.A. (44) isimli kadının üstüne düştü.
AĞIR YARALANDI
Kadın, çarpmanın etkisiyle yere yığılarak baygınlık geçirdi. Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.