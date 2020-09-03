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    Erzincan'da 'küfür' kavgası

    İki grup arasında küfür yüzünden çıkan tekmeli tokatlı kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 08:41
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    Erzincan'da 'küfür' kavgası

    Erzincan kent merkezinde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma, küfredilmesi üzerine kavgaya dönüştü.

    O ANLAR KAMERADA

    Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, kavgaya olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

    Birbirlerinden şikayetçi olmayan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Erzincan'da küfür yüzünden başlayan tekmeli tokatlı kavga

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