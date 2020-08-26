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- Erzincan'da kuzeninin yanlışlıkla vurduğu 18 yaşındaki genç öldü
Erzincan'da kuzeninin yanlışlıkla vurduğu 18 yaşındaki genç öldü
Hafızlık eğitimi aldığı Trabzon’dan tatil için memleketi Erzincan’a dönen burada da kaza kurşununa kurban giden genç ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 26.08.2020 - 17:45
İstanbul’dan yaz tatili için Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Harmantepe köyüne gelen K.S., saat 08.30 sıralarında iddiaya göre evin bahçesinde amcasına ait tüfek elindeyken 18 yaşındaki kuzeni Samet S. ile şakalaştı.
Bu sırada silah kazara ateş aldı.
HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN
Tüfekten çıkan saçmalar karşısındaki amcasının oğlu Samet S.'ye isabet etti. Ağır yaralanan Samet S., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
HAFIZLIK EĞİTİMİ ALIYORDU
K.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samet S.'nin Trabzon’da hafızlık eğitimi aldığı tatil için memleketine geldiği öğrenildi.