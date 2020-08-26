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Erzincan'da kuzeninin yanlışlıkla vurduğu 18 yaşındaki genç öldü

Erzincan'da kuzeninin yanlışlıkla vurduğu 18 yaşındaki genç öldü

Hafızlık eğitimi aldığı Trabzon’dan tatil için memleketi Erzincan’a dönen burada da kaza kurşununa kurban giden genç ile ilgili soruşturma başlatıldı.