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    Erzincan'da kuzeninin yanlışlıkla vurduğu 18 yaşındaki genç öldü

    Hafızlık eğitimi aldığı Trabzon’dan tatil için memleketi Erzincan’a dönen burada da kaza kurşununa kurban giden genç ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 26.08.2020 - 17:45
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    Erzincan'da kuzeninin yanlışlıkla vurduğu 18 yaşındaki genç öldü

    İstanbul’dan yaz tatili için Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Harmantepe köyüne gelen K.S., saat 08.30 sıralarında iddiaya göre evin bahçesinde amcasına ait tüfek elindeyken 18 yaşındaki kuzeni Samet S. ile şakalaştı.

    Bu sırada silah kazara ateş aldı.

    HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN

    Tüfekten çıkan saçmalar karşısındaki amcasının oğlu Samet S.'ye isabet etti. Ağır yaralanan Samet S., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Erzincan da kuzeninin yanlışlıkla vurduğu 18 yaşındaki genç öldü #1

    HAFIZLIK EĞİTİMİ ALIYORDU

    K.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samet S.'nin Trabzon’da hafızlık eğitimi aldığı tatil için memleketine geldiği öğrenildi.

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