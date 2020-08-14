Erzincan'da minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Tarlaya savrulan araçta bulunan sürücü ve 3 çocuğu yaralanırken, 28 yaşındaki eşi yaşamını yitirdi.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesi yakınlarında, Muhammet Abdullah Kızmaz'ın kullandığı 41 HU 395 plakalı kapalı kasa minibüs kontrolden çıkarak, tarlaya uçtu.

Araçtan tarlaya savrulan 5 kişiyi gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşup, sağlık ekiplerine haber verdi.

ANNE HAYATINI HAYBETTİ, EŞİ VE ÇOCUKLARI YARALANDI

Yaralanan sürücü Abdullah Kızmaz (38), eşi Gülten Kızmaz (28), çocukları Miraç (10), Nur Muhammet (7) ve 11 aylık Ali İhsan Kızmaz, sağlık ekiplerince Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülten Kızmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba ve çocukları ise tedavi altına alındı.

Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı