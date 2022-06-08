Petrol
121.31
0.61%
Euro
18.4315
2.55%
Dolar
17.1119
2.13%
Altın
1.021
2.39%
Borsa
2632
-0.63%
Bitcoin
524.131
5.02%
BTXN Coin
11.19
0.17%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Erzincan’da minibüsten 29 kaçak göçmen çıktı

    Kaçak göçle mücadele kapsamındaki çalışmalarda şüpheli bulunan minibüs, kovalamaca sonunda durduruldu. Minibüsten, 29 kaçak göçmen çıktı.
    • 08.06.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 16:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan’da minibüsten 29 kaçak göçmen çıktı

    Erzincan’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece 02.30 sıralarında yapılan denetimlerde, bir minibüste çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

    Üzümlü ilçesinde, kontrol noktası oluşturuldu.

    İHA’nın haberine göre; minibüs, kontrol noktasına gelmeden takibe alındı.

    Kovalamaca ile yakalandı, içinden 29 kaçak göçmen çıktı

    Uygulama noktasına gelmeden kaçak göçmenlerin indirilmeye çalışıldığı esnada, polis tarafından defalarca ‘dur’ ikazında bulunuldu.

    Polis ekiplerinden kaçan minibüs, kovalamaca neticesinde durduruldu.

    1 kişi tutuklandı

    Araçta şüpheli şahıs C.A. ve 29 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan C.A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kimliklerinin belirlenmesi, idari işlemlerin tesisi için kentteki spor salonuna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanması sonrası Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

    Erzincan’da minibüsten 29 kaçak göçmen çıktı #1

    Erzincan’da minibüsten 29 kaçak göçmen çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Esenyurt'ta işçilerin yangından kaçış çabası
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta işçilerin yangından kaçış çabası

    Güldür Güldür'de şimdi de '6'lı masa' skeci
    Medya

    Güldür Güldür'de şimdi de '6'lı masa' skeci

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir