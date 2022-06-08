Erzincan’da minibüsten 29 kaçak göçmen çıktı

Kaçak göçle mücadele kapsamındaki çalışmalarda şüpheli bulunan minibüs, kovalamaca sonunda durduruldu. Minibüsten, 29 kaçak göçmen çıktı.

Erzincan’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece 02.30 sıralarında yapılan denetimlerde, bir minibüste çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Üzümlü ilçesinde, kontrol noktası oluşturuldu.

İHA’nın haberine göre; minibüs, kontrol noktasına gelmeden takibe alındı.

Kovalamaca ile yakalandı, içinden 29 kaçak göçmen çıktı

Uygulama noktasına gelmeden kaçak göçmenlerin indirilmeye çalışıldığı esnada, polis tarafından defalarca ‘dur’ ikazında bulunuldu.

Polis ekiplerinden kaçan minibüs, kovalamaca neticesinde durduruldu.

1 kişi tutuklandı

Araçta şüpheli şahıs C.A. ve 29 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan C.A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimliklerinin belirlenmesi, idari işlemlerin tesisi için kentteki spor salonuna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanması sonrası Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.