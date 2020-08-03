Erzincan'da mısır tezgahı için kendini yaktı

Erzincan'da mısır tezgahı için kendini yaktı

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Zabıta ekiplerince mısır sattığı seyyar tezgaha el konulmak istenilen seyyar satıcı, üzerine benzin döktü.

Erzincan Ekşisu Mesire alanında seyyar tezgahta mısır satan Yavuz P.’den tezgahını kaldırmasını istedi. Bunun üzerine zabıta ile Yavuz P. arasında tartışma çıktı.

TEZGAH UĞRUNA KENDİNİ YAKTI

Tezgahına el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Vücudunun büyük bir kısmı yanan Yavuz P., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan seyyar satıcı, Trabzon’a sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Trabzon’da yoğun bakıma alınan seyyar satıcının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.